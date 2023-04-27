Общество

Основные причины переедания перечислила психолог

Стресс и тревога являются главными причинами бесконтрольного аппетита, сообщила психолог Елена Ярикова.

Причины переедания могут скрываться за разными аспектами — от отсутствия культуры еды и неправильных пищевых привычек до психологических проблем. И последнее бывает наиболее частой причиной бесконтрольного аппетита, пишет «Лента.ру».

«Чаще всего компульсивное переедание является следствием стрессов и внутренних тревог. Реакция на стресс бывает двух видов: активная и пассивная. В первом случае люди настолько напряжены, что вообще не могут смотреть на еду. У них просыпается чрезмерная активность, граничащая с нервозностью. В случае пассивной реакции люди, напротив, не стремятся решить сложившую ситуацию, а уходят от нее путем заедания», - сказала она.

В процессе приема пищи включается парасимпатическая система, которая действует на человека успокоительно. Таким образом у человека вырабатывается ассоциация: еда — это спокойствие. Кроме того, еда вызывает выработку гормона счастья, добавила психолог.

Неверные стереотипы также могут быть следствием компульсивного переедания, отметила она. Так, например, люди, прошедшие войну, стараются не оставлять еду на тарелке и передают такую модель поведения детям и внукам.

Если говорить о переедании как о способе уйти от внутреннего стресса, важно выявить причину, которая побуждает человека избегать внутреннего конфликта посредством еды, продолжила психолог. По ее словам, диеты, интервальное голодание, уменьшение порций будут иметь временный эффект. Как показывает практика, часто после жестких ограничений человек набирает еще больший вес, что вызывает появление новых проблем: изменения во внешности приводят к еще большему стрессу из-за невозможности контролировать себя и свои действия.

Необходимо разбираться в триггерах, которые вызывают необузданный аппетит. Справиться самостоятельно с ситуацией не всегда бывает возможно, и в этом случае лучше обратиться к специалисту. Он поможет выявить истинные причины проблемы и научиться справляться с причинами иначе, чтобы при столкновении со стрессом у человека не возникало желание сразу его заесть, подвела итог психолог.