Общество

Названа смертельная опасность кошачьих царапин для человека

Нанесенные кошачьими когтями травмы угрожают инфицированием и сепсисом — смертельно опасным состоянием, предупредил терапевт Павел Раменский.

По словам врача, царапины угрожают инфицированием бактериями Pasteurella multocida, содержащимися на когтях кошек. «Она может вызвать сильное воспаление, а в некоторых случаях даже привести к сепсису. Если вы получили царапину, обработайте ее как можно быстрее», — сказал врач. Он добавил, что обработка нужна, даже если травма на первый взгляд кажется незначительной.

Как пишет «Лента.ру», царапины нужно промыть под проточной водой, чтобы избавиться от бактерий на поверхности кожи, а после обработать дезинфицирующим средством: перекисью водорода или йодом. При сильном воспалении, боли и гнойничковой инфекции, продолжил он, нужно обратиться к врачу, который может назначить антибиотики.

Во избежание получения царапин, добавил врач, не стоит играть с кошкой в игры, способствующие получению травм, и трогать незнакомых или находящихся в стрессе кошек.