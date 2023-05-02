Общество

Школа координаторов добровольцев стартует в Пскове 10 мая

Школа координаторов добровольцев стартует в Пскове 10 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

«Псковский городской молодёжный центр приглашает молодых псковичей пройти бесплатное обучение в школе координаторов волонтёрской деятельности. Оно позволит получить уникальные знания и практический опыт в сфере добровольчества, научиться работать с волонтёрскими группами на мероприятиях и, конечно, стать проводником для новых добровольцев», - рассказали организаторы

Обучение стартует 10 мая. Регистрация проходит через специальную форму. По всем вопросам можно обратиться в группу волонтёров молодёжного центра или по телефону: 56-44-44.