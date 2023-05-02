Общество

Отказаться от курения в постели призвали псковичей

Неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении – одна из самых распространенных причин пожаров, которые нередко приводят к гибели людей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Псковской области

Кроме того, к пожару может привести нарушение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ, детская шалость с огнём, неосторожность при пользовании свечами и иными источниками открытого огня.

В ведомстве напомнили, что 30 апреля произошел пожар в жилом доме в деревне Задорожье Островского района. В результате сгорел жилой дом. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем при курении неустановленного лица.

Еще один пожар случился 1 мая на улице Калинина в Красногородске. Вызов на пульт диспетчера поступил в 11.03. В результате пожара сгорел жилой дом на две семьи и три хозяйственные постройки под одной кровлей. Обнаружен погибшим мужчина 1984 года рождения. Наиболее вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем погибшего.

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«Подобные пожары случаются из-за безответственного и беспечного отношения людей к огню. Нередки случаи, когда человек в состоянии алкогольного опьянения засыпает на кровати или диване с сигаретой, бросает непотушенные окурки в мусорную корзину или на пол. Итог такой беспечности - пожар. Ведь непотушенный окурок, попадая на горючий материал, начинает тлеть, в результате чего происходит воспламенение, - пояснили в МЧС. - Уважаемые граждане, допуская нарушения требований пожарной безопасности, вы в первую очередь создаете реальную угрозу для своей жизни и здоровья, а также потери имущества».

Во избежание возникновения пожаров главное управление МЧС Росси по Псковской области напоминает:

пожар легче предупредить, чем потушить;

нужно быть осторожными при обращении с открытыми источниками огня;

нельзя курить в постели, тем более в состоянии алкогольного опьянения.

В случае возникновения пожара следует звонить по телефонам 01, 101, 112.