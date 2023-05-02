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Чем полезны одуванчики и какие витамины они содержат, объяснили эксперты

Из одуванчиков можно приготовить не только варенье, но и супы, салаты, различные десерты. В этом растении есть кальций, железо, калий, фтор, витамины A, B, C, D, E.

Цветки и стебли используют в лекарственных целях. Например, готовят из одуванчика отвары, которые помогают пищеварению, оказывают кровоочистительный и желчегонный эффекты, пишет RuNews24.

Для готовки лучше всего использовать огородный или садовый одуванчик, который следует вырастить самому. Как уточнили эксперты, варенье из таких растений точно будет безопасным. Его можно сделать из цветков, сахара и воды. Нужно хорошо промыть цветы, нагреть воду в кастрюле вместе с сахаром, довести их до кипения на медленном огне.

Когда сироп будет готов, в него нужно добавить цветы и перемешать. После этого необходимо проварить всё 15-20 минут. В конце варки нужно добавить сок половины лимона.

Также варенье можно сделать из отвара одуванчиков. В готовый отвар нужно добавить сахар и воду, а также лимон, довести смесь до кипения и варить на медленном огне.