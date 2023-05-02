Общество

Почти 40% псковичей выступили за запрет сервисов аренды электросамокатов - опрос

Почти 4 из 10 псковичей хотели бы запрета сервисов аренды электросамокатов. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из Пскова.

38% псковичей считают, что сервисы аренды электросамокатов следует запретить. Основные нарекания: отсутствие культуры вождения, несоблюдение скоростного режима и опасность для пешеходов и водителей, которую создают пользователи сервисов кикшеринга.

1 из 3 опрошенных против запретов: «Запрещать смысла не вижу, следует отрегулировать ПДД». Власти услышали: с 1 марта в России вступили в силу новые ПДД, согласно которым электросамокаты приравнены к транспортным средствам.

Респонденты в возрасте от 35 до 44 лет чаще остальных выступали за запрет работы сервисов аренды электросамкатов (43%). Противников же подобного решения больше всего среди псковичей моложе 34 лет (47%).

Ранее сообщалось, что МВД России внесло коррективы в билеты для проведения теоретического экзамена на получение водительских удостоверений на управление всеми категориями транспортных средств, включив в них в том числе правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).