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Эндокринолог рекомендовала не есть сладкие фрукты и овощи на ночь

Несмотря на всю полезность фруктов и овощей, наибольший эффект на организм они окажут, если употреблять их в пищу правильно. По словам врача-эндокринолога, доктора медицинских наук Зухры Павловой, фрукты стоит есть только в первой половине дня. Таких же рекомендаций стоит придерживаться, если речь идет о сладких овощах.

Павлова в своем Telegram-канале отметила, что вечер – период, когда инсулин имеет самый высокий уровень активности, поэтому все сладкое, съеденное на ночь, повышает его уровень и процесс жирообразования. Также фрукты не стоит употреблять натощак, поскольку это приводит к высокому синтезу инсулина.

При этом энергия, полученная от употребления сладкого натощак, превратится в жировую ткань, а фруктоза повышает аппетит, и человек захочет снова есть уже через пару часов, пишет runews24.