Общество

Псковские юнармейцы проанализировали архивные выпуски газет

Практическое занятие провели сотрудники Государственного архива Псковской области для участников движения Юнармия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: пресс-служба Государственного архива Псковской области

Ребятам предложили познакомиться с газетами периода Великой Отечественной войны и послевоенного времени. Для этого были представлены выпуски газет «За Советскую Родину», «Ленинградский партизан», «Псковская правда».

Задачу перед участниками практического занятия поставили непростую – проанализировать публикации и сделать вывод, насколько предлагаемые материалы могут служить историческим источником информации.

Как отметили сотрудники архива, юнармейцы справились отлично. Детально разобрали сами тексты и описываемые в них события, смогли выстроить их хронологию и найти подтверждение описываемому в истории страны и региона.