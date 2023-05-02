Общество

ТРК «Акваполис» в Пскове отметил 7-летие

7-й день рождения отметил торгово-развлекательный комплекс «Акваполис» 1 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей в администрации ТРК.

Фото здесь и далее: Татьяна Савраева

«Сотни псковичей собрались месте в этот день, чтобы поздравить любимый ТРК с праздником!» - отметили организаторы праздника.

В «Акваполисе» работала праздничная ярмарка мастеров.

Для гостей была организована детская зона с аквагримом и мастер-классами по изготовлению фигурок из воздушных шариков.

Юных посетителей развлекал Чебурашка, а для взрослых зрителей состоялся розыгрыш призов и подарков.

Более 150 призов были отданы благодарным гостям праздника, ну а главным призом стал — годовой абонемент в аквапарк.

«Настроение праздника царило целый день в "Акваполисе"!» - заключили в администрации.