Общество

«Термохольтц» потерял статус резидента «Моглино» за срыв сроков строительства завода

Суд расторг соглашение об осуществлении промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ «Моглино», заключенное с ООО «Термохольтц». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области обратился в суд с иском к резиденту особой экономической зоны о расторжении соглашения и взыскании 5 млн рублей штрафа в связи с существенным нарушением условий.

«Предметом соглашения являлось производство строительных панелей из массивной древесины; создание резидентом завода по производству строительных панелей из массивной древесины. Согласно условиям соглашения резидент обязан осуществить инвестиции в сумме не менее чем 500 млн рублей», – отметили в суде.

В ходе плановой проверки было выявлено, что ответчик нарушил сроки строительства объекта, предусмотренные бизнес-планом, нарушил сроки присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, не представил органу исполнительной власти положительные заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, не направил в ОЭЗ ППТ «Моглино» заявление о предоставлении технических условий на подключение/присоединение объекта капитального строительства к сетям газо-, водоснабжения и водоотведения, на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Суд счел выявленные нарушения основанием для досрочного расторжения соглашения. Он также взыскал с ООО «Термохольтц» 5 млн рублей штрафа.

Решение по делу не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленный законом срок.