Общество

Больную сову из Пскова лечат в петербургской клинике

Больную сову из Пскова лечат в петербургской клинике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил местный житель, который и обнаружил сову в крайне тяжелом состоянии в центре города.

«Животное изрядно потрёпано другими птицами. По словам орнитологов, судя по поведению, находится в очень тяжёлом состоянии и нуждается в квалифицированной помощи, которой в Пскове нет. Просто выпустить сову в лес нельзя», - писал молодой человек.

Позднее он сообщил, что доставил сову в петербургскую клинику. Сейчас она в руках специалистов.

Ветеринары, в частности, отметили, что пытаются стабилизировать состояние птицы. «Сова старая, возраст составляет не менее 10 лет. Переломов нет, есть новообразование в области плеча. Это может быть рак. Также у нее много гельминтов», – пояснили в клинике.

Врачи также назвали условие возвращения животного в дикую природу: организму совы необходимо справиться с инфекцией.