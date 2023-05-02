Общество

Возможность узнать о своих долгах менее чем за минуту появилась у псковичей

Более 150 тысяч жителей Псковской области с начала года воспользовались сервисом «Банк данных исполнительных производств», который позволяет узнать о задолженности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

Граждане и представители юридических лиц могут исполнить свои финансовые обязательства с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств», размещенного на интернет-сайте управления.

Электронный сервис в режиме реального времени позволяет узнать о долгах, а также выбрать удобный способ оплаты.

Чтобы узнать о долгах, необходимо зайти на сайт УФССП России по Псковской области в раздел под названием «Сервисы», и затем в — «Банк данных исполнительных производств»; заполнить соответствующие поля - ввести фамилию и имя, для юридических лиц — название организации; нажать «Поиск», ввести проверочный код с картинки.

Если задолженность имеется, то на экране появится таблица с информацией о должнике, номере и дате возбуждения исполнительного производства, предмете исполнения, наименовании отделения судебных приставов, а также контактах судебного пристава-исполнителя, к которому следует обращаться.

Должникам сервис сформирует квитанцию для оплаты задолженности в кредитных учреждениях, в том числе через их приложения. Также «Банк данных исполнительных производств» предложит оплатить долг с помощью личного кабинета на портале «Госуслуг».

Дистанционный способ оплаты позволит избежать посещения отделений судебных приставов региона, личного контакта с сотрудниками ведомства, а также гарантирует окончание исполнительных производств и отмену принудительных мер исполнения.