Общество

Фестиваль плова пройдет в Острове

Фестиваль плова пройдет в Острове в сентябре. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

Руководитель «Цестрис-Трэвел» Абдурахман Баталов рассказал об опыте проведения подобных фестивалей в других регионах страны. Их формат включал три составляющих: культурно-познавательные программы, выступления творческих коллективов, мастер-классы, игры, квесты и всевозможные детские конкурсы и, наконец, сам фестиваль-конкурс среди заявленных участников по приготовлению плова. Праздник рассчитан на семейный отдых.

Предварительной датой фестиваля стало 23-24 сентября. Площадкой проведения мероприятия предварительно выбрана спортивная база «Юность» в районе Горохового озера.