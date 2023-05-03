Общество

Курсанты привели в порядок братские захоронения в районе салотопки

Курсанты Псковского филиала университета ФСИН России привели в порядок братские захоронения и памятники героям Великой Отечественной войны в сосновом лесу Псковского района, где в годы Великой Отечественной войны находилась территория салотопки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

В годы немецкой оккупации в район салотопки привозили на расстрел мирных граждан. На этом месте в послевоенные годы установили памятный знак с надписью на мемориальной доске: «Здесь на месте салотопенного и кожевенного заводов, в годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1944 годы были расстреляны и замучены фашистами 2 тысячи 500 человек советских военнопленных и мирных граждан».

Псковские курсанты привели в порядок также памятник маленьким героям Великой Отечественной войны – братьям Молотковым, который находится в этом же районе.

«По сложившейся традиции ежегодно, накануне Дня Победы, курсанты нашей образовательной организации приводят в порядок братские захоронения и памятники героям Великой Отечественной войны. Это наша дань памяти и уважения тем, кто отдал свои жизни за независимость нашей Родины», – сказал врио заместителя начальника Псковского филиала университета ФСИН России Вадим Ильин.