Общество

Запутавшегося в леске лебедя пытаются спасти в Изборске

Запутавшегося в леске лебедя пытаются спасти в Изборске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Фото здесь и далее: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»



«Хотим прояснить ситуацию с лебедем, запутавшимся в рыболовной леске. Мы получили огромное количество сообщений и звонков от неравнодушных граждан, за что хотим выразить отдельную благодарность! О попавшем в беду лебеде мы узнали в воскресенье. На следующий день сотрудники музея предприняли попытку поймать птицу своими силами. Нашли лодку, попытались подплыть к птице ближе и поймать, но сделать это не удалось», – отметили в учреждении.

2 мая для оказания помощи лебедю приезжал охотовед из Печорского района, но поймать птицу не получилось.

«В прошлый раз от своих спасителей лебедь уходил исключительно вплавь, что заставило нас сделать предположение, что на крыло он по какой-то причине встать не может. Но вчера к всеобщему удивлению лебедь проворно улетел от охотоведа», – рассказали сотрудники.

Специалисты дали совет выманить птицу из воды и попытаться поймать ее на берегу.

«Несмотря на то, что лебедь большинство времени держится неподалёку от пирса, он далеко не такой смелый как некоторые его старшие товарищи. Близко к себе он нас пока не подпускает. Кроме того, туристы регулярно кормят птиц на Городищенском озере, из-за чего выманить лебедя едой будет довольно сложно. Мы не оставляем попыток помочь пострадавшей птице. Надеемся, что в скором времени лебедь подпустит к себе и даст возможность оказать ему помощь», – пояснили в музее-заповеднике.

Специалисты также напомнили, что мусор может представлять смертельную угрозу для птиц. Они просили не засорять акваторию Городищенского озера полиэтиленовыми пакетами, леской и тому подобным. Кроме того, они просили не рыбачить вблизи места обитания лебедей.

Согласно постановлению «О памятнике природы Псковской области "Изборско-Мальская долина"» от 24 июня 2008 года №169, на территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности.