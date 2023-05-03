Общество

Владельцам охолощенного оружия напомнили о необходимости поставить его на учет

Владельцам охолощенного оружия необходимо поставить его на учет. Об этом жителям Псковской области напомнили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В июне прошлого года вступили в силу изменения в федеральный закон «Об оружии», касающиеся владельцев охолощённого оружия. Охолощённым является оружие, которое имеет возможность имитации выстрела патронами светозвукового действия, напомнили в ведомстве.

Теперь, согласно внесённым поправкам в законодательство Российской Федерации, гражданин должен в двухнедельный срок со дня приобретения такого оружия зарегистрировать его в подразделении лицензионно-разрешительной работы (ЛРР) Росгвардии по месту своего жительства.

Такая норма установлена приказом Росгвардии от 11 апреля 2022 года №119 «Об утверждении порядка подачи и формы уведомления о приобретении (продаже, дарении) списанного оружия в Федеральную службу войск национальной гвардии Российской Федерации или ее территориальный орган».

Тем, кто владел указанным оружием до поправок, законодатель устанавливает срок в один год, до 28 июня 2023 года включительно, для совершения регистрационных действий с оружием.

Регистрация охолощённого оружия в уполномоченных подразделениях Росгвардии осуществляется на основании уведомлений, подаваемых владельцами указанного оружия. Уведомление может быть подано при личном визите в подразделения ведомства или дистанционно. К последнему способу относится направление уведомления заказным письмом, с уведомлением о вручении и описью вложения.

«Стоит отметить, что через единый портал государственных услуг подобный механизм регистрации не предусмотрен, так как вышеуказанная процедура не является государственной услугой», - заметили в Росгвардии.

Охолощённое оружие относится к гражданскому оружию, используемому в культурных и образовательных целях. В связи с этим на его хранение распространяются такие же требования, как и в отношении любого другого типа и вида оружия. Оно должно храниться с соблюдением условий, обеспечивающих его сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторонних лиц, в запирающихся на замок сейфах, сейфовых шкафах или металлических шкафах для хранения оружия, ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом, добавили специалисты.