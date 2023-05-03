Общество

В Псковскую городскую поликлинику за год трудоустроились 17 молодых специалистов

17 молодых специалистов трудоустроились в Псковскую городскую поликлинику в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Больше всего трудоустроилось медицинских сестёр - 5, участковых врачей-терапевтов - 4, а также 2 врача акушера-гинеколога.

Также были приняты на работу молодые врачи: рентгенолог, ультразвуковой диагностики, оториноларинголог, эндокринолог, кардиолог, онколог.

Помимо текущего поиска специалистов, Псковская городская поликлиника привлекает врачей с помощью целевых направлений.

В настоящее время от поликлиники учатся 32 человека: 30 студентов по программе специалитета и 2 по программе ординатуры.

В комитете добавили, что работа по привлечению квалифицированных специалистов в систему здравоохранения региона ведётся медицинскими организациями Псковской области на постоянной основе в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».