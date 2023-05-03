Общество

Приставы посетили тружеников тыла в Великолукском районе в преддверии Дня Победы

В преддверии Дня Победы судебные приставы в Великолукском районе навестили тружеников тыла, которые трудились на благо Родины в годы Великой Отечественной войны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Отделение судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов совместно с главой администрации Лычевской волости Любовью Никифоровой поздравили тружеников тыла.

Приставы посетили жителей деревни Лычёво — Марию Кондрашову, деревни Торчилово — Нину Харитонову, деревни Булынино — Всеволода Богословского.

«Сотрудники поблагодарили за бесценный вклад тружеников тыла, которые вместе с воинами ковали эту Победу в невероятно трудных условиях, для победы над фашистами. Люди, которые работали, выбиваясь из сил, чтобы обеспечить солдат едой, одеждой и тем самым штыком и снарядом. Крепкого вам здоровья! Спасибо за Победу!» - добавили в ведомстве.