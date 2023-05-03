Общество

Олимпиада по ментальной арифметике в четвертый раз состоялась в Пскове

Олимпиада по ментальной арифметике StarBoom-2023 прошла в Пскове. Организаторами выступили центр интеллектуального развития «Вектор» и школа интеллекта StarBoom при поддержке управления образования администрации Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: школа интеллекта StarBoom

В конкурсе приняли участие 87 детей от 6 до 12 лет и 30 участников социального проекта «Перезагрузка 55+». Соревнование проходило в трёх категориях: вычисления на счетах с листа (японские счеты «соробан»), вычисления в уме с листа, вычисления с экрана компьютера.

На мероприятии выступил заместитель начальника отдела региональной политики комитета по образованию Псковской области Максим Алганов. Он пожелал ребятам удачи и отметил, что всегда с большим уважением относился к людям с математическим складом ума.

«Ментальная арифметика "Соробан" - японская методика тренировки интеллекта с помощью образного устного счета, которая развивает сразу два полушария мозга, способствует развитию памяти, концентрации внимания, развитию творческих способностей и воображения. Занятия рассчитаны на 2 года, у многих участников это был уже второй опыт участия в Олимпиаде», - рассказали организаторы.

Для всех участников была организована обширная развлекательная и познавательная программа: для участников проекта «Перезагрузка 55+» выступила старший дознаватель направления по контролю за расследованием преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий отдела организации дознания УМВД России по Псковской области Маргарита Воробьева, тема ее выступления: «Мошенники не дремлют». Для родителей участников провели семинары на тему мотивации и выстраивания взаимодействия с детьми, роли тайм-менеджмента в жизни родителей и детей. А для маленьких участников Олимпиады была организована обширная анимационная программа.

«Олимпиада по ментальной арифметике проводится в Пскове уже в 4-ый раз. И каждый раз мы бьем рекорды! Рекорды в скорости счета, рекорды в набранных баллах, рекорды в количестве участников. Все больше детей получают и развивают навыки концентрации, внимания и памяти с помощью устного счета. И особенно радует, что дети понимают, что учиться - это легко и интересно! Потрясающие результаты показали также участники проекта "Перезагрузка 55+", целью занятий у которых является профилактика болезней памяти», - отметила руководитель школы интеллекта StarBoom и проекта «Перезагрузка 55+» Мария Андреева.

Абсолютными чемпионами в своих категориях стали:

Екатерина Орлова, школа №25,

Кирилл Чернов, школа №21,

Ксения Николаева, школа №4,

Мелания Смирнова школа №2,

Ульяна Федотова, детский сад №28,

Эмиль Исмаилов, детский сад №31.

Остальные участники заняли призовые места в своих категориях:

21 победитель 1 степени,

22 победителя 2 степени,

26 победителей 3 степени.

«Особенность мероприятия в том, что ни один участник не уходит с пустыми руками. Для команды проекта очень важно поддержать результаты каждого ребенка, мотивировать для дальнейшего обучения и помочь поверить в свои силы. Для каждого участника организаторы подготовили подарочные пакеты и медали, в формировании подарков приняло участие 24 партнера. Среди призов: авторский тур в Дагестан, билеты в театр, сертификаты и купоны на творческие мастер-классы, занятия в различных студиях, развивающие игрушки и многое другое», - заметили организаторы.