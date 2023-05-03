Общество

Воспитанники интернатных учреждений создали буктрейлер в Пушкинских Горах

На базе созданного креативного пространства «КОТиК» в Пушкиногорской санаторной школе-интернате состоялось мероприятие для воспитанников интернатных учреждений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном отделении Российского детского фонда.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

В мероприятии приняло участие около 50 детей из Красногородской, Порховской и Опочецкой коррекционных школ-интернатов, Пушкиногорской санаторной школы-интерната и Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района.

Для ребят подготовили программу, которая началась с прогулки по Михайловскому. Три воспитанницы Пушкиногорской школы-интерната под руководством учителя истории Галины Васильевой провели для сверстников экскурсию. Девочки познакомили гостей с памятными местами усадьбы, рассказали о значимых событиях. Помимо этого, гостям экскурсии загадывались тематические загадки. А за правильный ответ дети получали познавательные книги, посвящённые эпохе А. С. Пушкина и Псковской земле.

Продолжилось мероприятие уже в «КОТиКе» (Комплексе Объединенного Творчества и Коммуникаций): дети разделились на группы и распределились по локациям. Часть ребят рефлексировали, рисуя стенгазету, где поделились своими эмоциями и впечатлениями от экскурсии. Другая часть – играли в настольные игры и посетили школьный музей «Дом русского быта». Экскурсоводом по экспозиции музея также стала воспитанница Пушкиногорской санаторной школы-интерната. А третья группа воспитанников проходила мастер-класс от педагогов школы по созданию буктрейлеров по произведениям Александра Пушкина. Для всех участников это была совершенно незнакомая технология. Поэтому дети с неподдельным интересом участвовали в мастер-классе, отметили в пресс-службе.

По итогам проведения экскурсии воспитанники интернатных учреждений приняли участие в конкурсе творческих работ «Мой Пушкин», за что получили памятные дипломы и сладкие призы.

Сопровождающие из разных учреждений отметили важность подобных совместных мероприятий. «Для детей из интернатов это отличная возможность, чтобы пообщаться со своими сверстниками, найти новых знакомых и друзей. Такие события позволяют значительно расширить круг социальных контактов детей, даёт им дополнительную возможность потренировать свои коммуникативные навыки», - уточнили в фонде.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Центр развития» при поддержке правительства Псковской области.