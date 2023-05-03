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Общество

Сигнал тревоги

03.05.2023 19:31|ПсковКомментариев: 4

В Псковской области, как и в ряде других регионов, отменили массовые торжества в День Победы. Не будет парада, салюта, шествия «Бессмертного полка». Губернатор объяснил это несколькими причинами, прежде всего, вопросами безопасности. А сразу после обнародования решения посыпались новости: сход поездов в Брянской области, подорванная опора ЛЭП в Ленинградской, атака беспилотников на Московский Кремль. Псковская Лента Новостей выяснила, как внести вклад в общую безопасность, на кого и на что обращать внимание даже в собственном подъезде и чем помочь себе для снижения уровня тревожности.

 

В этом году во время праздника власти постараются избежать массового скопления людей.

В Псковской области главная новость первых майских, которая прямо повлияет на проведение вторых, - отмена привычного праздника на 9 мая. Об этом 29 апреля на оргкомитете «Победа» объявил губернатор Михаил Ведерников. Обстоятельства, в которых пройдет День Победы в этом году, он назвал «особыми условиями». Сделал отсылку к тому, что таковыми они стали еще с 2020-го года. Однако в этом году не коронавирус изменит программу, губернатор прямо и честно сказал о безопасности.

«Главным вызовом сегодняшнего момента, - отметил Михаил Ведерников, - является обеспечение безопасности всех участников мероприятий. Причины этого понятны. Для нашей страны, для каждого из нас 9 мая — сакральная дата. Все социологические исследования, которые проводились в последнее время, говорят о том, что День Победы — это первая и самая главная культурно-историческая скрепа российского общества. Учитывая все современные внешнеполитические обстоятельства, мы все должны быть готовыми к провокациям, которые могут планироваться именно в этот день».

По словам главы региона, на практике это означает, что мероприятия, которые остаются в программе, будут проведены таким образом, что «все участники гарантированно будут защищены от любых возможных неприятностей». Из главного: не будет парадов, салютов, а «Бессмертный полк» переместится в онлайн.

В нынешних условиях решение регионального руководства во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым - совершенно обоснованно и ответственно. Проведение патриотических мероприятий - это, конечно, важно для власти, но сейчас безопасность людей - превыше всего. Тем более странно наблюдать, когда после отмены традиционных массовых мероприятий, продиктованных заботой о людях, принимается решение все равно провести эстафету «Псковской правды» - теперь уже в формате флешмоба.

«Нужно сделать так, чтобы День Победы в этом году стал максимально семейным праздником», - считает Михаил Ведерников.

Подтверждение разумности принятых мер – значимые инциденты, произошедшие в разных регионах в течение нескольких дней после объявления решения псковских властей.

1 мая под Гатчиной рухнула подорванная опора ЛЭП. Идущее по ней электричество питает дома полумиллиона жителей Ленобласти. Без тока они не остались, линия была запитана по резервной схеме. Установлено, что сработало самодельное взрывное устройство, приведенное в действие дистанционно. Еще одно, неразорвавшееся, нашли рядом, а на соседней опоре обнаружили такую же схему из двух устройств. ФСБ охарактеризовала инцидент в качестве диверсии, возбуждено уголовное дело.

Также 1 мая взрывное устройство сработало на железной дороге в Брянской области, с рельс сошли локомотив и семь вагонов состава, перевозившего нефтепродукты и древесину. Эпизод повторился на следующий день, 2 мая, в той же Брянской области, на этот раз «из-за незаконного вмешательства» опрокинулись 20 вагонов.

В ночь на 2 мая в краснодарской Тамани после атаки беспилотника загорелся резервуар с нефтепродуктами. Цистерну тушили 200 человек, пожар распространился на 1200 квадратных метров.

Этой же ночью дроны были запущены по Кремлю в Москве. Спецслужбы обезвредили два летящих в сердце страны беспилотника. Пресс-служба главы государства назвала произошедшее «спланированной террористической акцией и покушением на президента РФ».

Во всех случаях обошлось без жертв. Однако произошедшее свидетельствует: смена формата праздника – абсолютно верное, обоснованное и выверенное решение. Безопасность людей куда важнее гуляний на центральной площади.

В этом году праздник обойдется без привычной картинки.

Заслуженный спасатель России, экс-руководитель управления МЧС по Псковской области Валерий Филимонов говорит, что большинство нежелательных инцидентов — следствие потери бдительности.

«И потери руководителями чувства долга при исполнении своих обязанностей, - добавляет Валерий Филимонов. - Если объект на вашем балансе, делайте регулярные обходы, осмотр с воздуха близлежащих мест. Не будут взрывать за десять километров, человек с передатчиком находится где-то рядом».

Спасатель советует «рядовым» жителям, не способным лично повлиять на обеспечение безопасности на важных объектах, обращать внимание на три составляющих окружающей действительности: подозрительных людей (например, со странным поведением), подозрительные автомобили (например, с чужими номерами) и подозрительные предметы (например, забытые). А если что — звонить в органы.

112 — единый номер телефона для вызова служб экстренного реагирования.

«В условиях специальной военной операции бдительность должна быть везде: в парке, в магазине, в подъезде, - говорит Валерий Филимонов с высоты 18-летнего опыта работы в антитеррористическом оперштабе. - Может быть, где-то она излишней будет по количеству звонков, но поможет предотвратить какие-то ситуации. Мы разбирали на оперштабе происшествия, так вот многие теракты были предотвращены благодаря бдительности граждан и ответственности руководителей. Как говорили в старые добрые времена, мы милиционера к каждому преступнику не приставим. Тем более, мы не можем понимать, кто преступник, а кто нет».

Полиция регулярно публикует памятки, напоминая о действиях в случае обнаружения бесхозных предметов. В УМВД России по Псковской области обращают внимание, что взрывное устройство может быть закамуфлировано, в том числе, под детскую игрушку (или под декоративную статуэтку, как показали недавние события в питерском кафе). Правоохранители призывают запретить детям даже прикасаться к любому найденному на улице предмету.

При обнаружении подозрительного предмета:
- ни в коем случае не вскрывайте и не передвигайте находку;
- постарайтесь выяснить, кому принадлежит данная вещь;
- в случае отсутствия хозяина, сообщите об этом в полицию;
- предупредите окружающих о подозрительной находке и попросите их покинуть прилегающую территорию;
- дождитесь приезда оперативных служб.

Происходящие инциденты поднимают уровень тревожности в обществе, рождают страх перед посещением общественных мест, поездок на общественном транспорте. Кандидат психологических наук, практикующий психолог Диана Грибанова объясняет: тревожиться, когда происходят непредвиденные ситуации – нормальная человеческая реакция. Важно не дать страху выбить из колеи и испортить нормальное течение жизни.

«Современный человек живет разумом и не склонен определять взаимосвязь между мыслями и чувствами. Неосознанно мы это делаем для усиления тревоги. Тем же способом можно ее снизить», - заверяет психолог.

Диана Грибанова говорит, что растревоженный разум рождает катастрофические картинки, происходит сверхобобщение: «Если это случилось с кем-то, значит, случится со мною и со всеми». Это похоже на то, как рассуждают люди с аэрофобией, забывающие, что самолет – самый безопасный вид транспорта. Значит, надо подкинуть мозгу варианты позитивного развития событий. Не воображать ужасный исход, а мысленно сконструировать успешное завершение собственных действий в общественном месте.

Безопасность мероприятий, которые все-таки состоятся накануне 9 мая и в сам праздник, будет обеспечивать, в том числе, ОМОН «Кром» и вневедомственная охрана.

«Для незамедлительного реагирования на все сообщения о правонарушениях, маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны будут приближены к местам массового пребывания граждан», - сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Впрочем, каждый разумный человек в предстоящий праздник предпочтет воспользоваться рекомендацией губернатора и оказаться не в «местах массового скопления», пусть и под охраной ОМОНа, а дома с семьей.

Юлия Магера

Теги: #безопасность #спецоперация
Источник: Псковская Лента Новостей
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