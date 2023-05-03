Общество

Псковичей приглашают на семинар, посвящённый митрополиту Иоанну

Псковский городской молодёжный центр приглашает всех желающих на семинар, который будет посвящён митрополиту Иоанну (Разумову)11 мая. Тема встречи – «Псковская и Порховская епархии в годы служения митрополита Иоанна (Разумова)». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в молодежном центре.

Беседа будет проводится в живом формате в 18:00 на улице Максима Горького, 15. Предусмотрена трансляция в группе Духовно-нравственного направления Молодёжного центра. Вход свободный.

Напомним, беседы по духовной безопасности Молодёжный центр проводит каждый месяц на своих информационных ресурсах.