Общество

Представители ЛДПР проверили школьные столовые в Пскове

Представители ЛДПР в Псковской области проверили, чем кормят в школах Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального отделения ЛДПР

«На питание школьников из бюджета страны выделяют немалые деньги, а вот претензии к его качеству возникают регулярно. ЛДПР начала свою проверку, чтобы выяснить, что и как готовят в школах», – рассказали в партии.

В Пскове расследование провели координатор регионального отделения партии Антон Минаков и координатор городского отделения Сергей Литвиненко. Для этого они побывали в МБОУ «Центр образования "Псковский педагогический комплекс"», где сегодня обучается 2907 детей.

Как рассказала его директор Любовь Николаева, желающих стать поставщиком продуктов питания в псковские школы очень мало. Причин тому несколько. Во-первых, огромные объемы продуктов, с которыми приходится работать, во-вторых, небольшие суммы, выделяемые на эти цели (73,56 рубля стоит завтрак или обед одного школьника). Суммы по нынешним временам просто символические, а вот требования и контроль серьезные. В ППК на протяжении трех лет работают с одной фирмой-поставщиком и очень рады, что она местная, а не с Дальнего Востока, каким было одно из предложений.

Директор уточнила, что приготовлением горячих завтраков и обедов в ППК заняты 9 человек. Вся информация о предлагаемых школьникам блюдах вывешивается на школьный сайт. Питание диетическое. Контроль за ним, помимо Роспотребнадзора, осуществляет группа «Родительский контроль», представители которой могут задать вопросы и по весу, и по меню.

Помимо столовой, в ППК работает буфет. В основном он рассчитан на педагогов, большинство из которых работают в две смены.

«Места автомату по продаже любимых многими детьми вкусняшек типа чипсов здесь не нашлось. Зачем приучать детей к нездоровой пище?» – добавила директор.

Во время школьной перемены Антон Минаков и Сергей Литвиненко прошли в столовую. Работники столовой продемонстрировали результаты своих утренних трудов: пиццу, булочки сырные, булочки с маком и корицей. Обучающиеся четвертых классов в это время с удовольствием поедали творожную запеканку. Как известно, бесплатные завтраки или обеды сейчас получают все ученики начальной школы.

«ППК - современная школа, хоть скоро ей исполнится 30 лет. В столовой соблюдаются все санитарные нормы, регулярно на сайте выставляется меню. Конечно, оборудование кухни оставляет желать лучшего, но даже на нем готовится прекрасное питание. Мы лично убедились в том, что творожную запеканку почти все дети съели, причем, ели они с большим аппетитом. Надо решить вопрос с заменой оборудования. Постараемся обратить внимание на эту проблему», - заверил Сергей Литвиненко.

О том, что подобные проверки по школьным столовым в эти дни проходят по всей стране, напомнил Антон Минаков.

«Акция проходит по поручению председателя ЛДПР Леонида Слуцкого. Первое впечатление хорошее – столовая ППК нас действительно порадовала. Мы пообщались с детьми. Конечно, не все любят есть кашу или суп, но в целом меню достаточно сбалансировано. Однако сказать, что всё отлично нельзя. Следует работать, чтобы в меню стало больше витаминов, фруктов и овощей. Все это потребует дополнительных затрат из городского и федерального бюджета. Будем работать в этом направлении!» - пообещал Антон Минаков.