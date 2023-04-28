Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
«Истфакт» Два капитана
перерасчет платы за СОИ
кто придет работать в больницы региона?
Впервые в Пскове поэтесса Анна Егоян
«Опальное» время
Оазис здоровья под Псковом
«Псковэнергосбыт» режим работы в мае
построй дом своей мечты
Первомай в Псковской области
Защита для псковских предпринимателей
Год работы офиса «Псковэнергосбыт»
Топ учебных заведений
Господин Рейтингомер
новые скверы
маршруты силы
 
 
 
ещё Общество 28.04.2023 11:310 Псковичам напомнили о возможности записать ребенка в первый класс на «Госуслугах» 04.05.2023 11:240 Представители ЛДПР проверили школьные столовые в Пскове 04.05.2023 11:160 Место встречи: улица Мирная 04.05.2023 10:370 Борис Елкин сохранил второе место в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов СЗФО 04.05.2023 10:320 Сезонная ярмарка для садоводов и огородников откроется в Пскове 5 мая 04.05.2023 10:060 Самыми «вредными» коллегами россияне назвали бухгалтеров и программистов
 
 
 
Самое популярное 27.04.2023 09:061 Блогера Елену Блиновскую задержали за неуплату налогов 02.05.2023 10:310 Появились фотографии с места смертельного ДТП в Печорском районе 03.05.2023 12:220 Ночные заморозки до -7°C ожидаются в Псковской области 27.04.2023 09:381 Установлена причина пожара в трехэтажном доме на улице Свердлова в Пскове 02.05.2023 07:380 День памяти блаженной Матроны Московской отмечают православные
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Представители ЛДПР проверили школьные столовые в Пскове

04.05.2023 11:24|ПсковКомментариев: 0

Представители ЛДПР в Псковской области проверили, чем кормят в школах Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального отделения ЛДПР

«На питание школьников из бюджета страны выделяют немалые деньги, а вот претензии к его качеству возникают регулярно. ЛДПР начала свою проверку, чтобы выяснить, что и как готовят в школах», – рассказали в партии.

В Пскове расследование провели координатор регионального отделения партии Антон Минаков и координатор городского отделения Сергей Литвиненко. Для этого они побывали в МБОУ «Центр образования "Псковский педагогический комплекс"», где сегодня обучается 2907 детей.

Как рассказала его директор Любовь Николаева, желающих стать поставщиком продуктов питания в псковские школы очень мало. Причин тому несколько. Во-первых, огромные объемы продуктов, с которыми приходится работать, во-вторых, небольшие суммы, выделяемые на эти цели (73,56 рубля стоит завтрак или обед одного школьника). Суммы по нынешним временам просто символические, а вот требования и контроль серьезные. В ППК на протяжении трех лет работают с одной фирмой-поставщиком и очень рады, что она местная, а не с Дальнего Востока, каким было одно из предложений.

Директор уточнила, что приготовлением горячих завтраков и обедов в ППК заняты 9 человек. Вся информация о предлагаемых школьникам блюдах вывешивается на школьный сайт. Питание диетическое. Контроль за ним, помимо Роспотребнадзора, осуществляет группа «Родительский контроль», представители которой могут задать вопросы и по весу, и по меню.

Помимо столовой, в ППК работает буфет. В основном он рассчитан на педагогов, большинство из которых работают в две смены.

«Места автомату по продаже любимых многими детьми вкусняшек типа чипсов здесь не нашлось. Зачем приучать детей к нездоровой пище?» – добавила директор.

Во время школьной перемены Антон Минаков и Сергей Литвиненко прошли в столовую. Работники столовой продемонстрировали результаты своих утренних трудов: пиццу, булочки сырные, булочки с маком и корицей. Обучающиеся четвертых классов в это время с удовольствием поедали творожную запеканку. Как известно, бесплатные завтраки или обеды сейчас получают все ученики начальной школы.

«ППК - современная школа, хоть скоро ей исполнится 30 лет. В столовой соблюдаются все санитарные нормы, регулярно на сайте выставляется меню. Конечно, оборудование кухни оставляет желать лучшего, но даже на нем готовится прекрасное питание. Мы лично убедились в том, что творожную запеканку почти все дети съели, причем, ели они с большим аппетитом. Надо решить вопрос с заменой оборудования. Постараемся обратить внимание на эту проблему», - заверил Сергей Литвиненко.

О том, что подобные проверки по школьным столовым в эти дни проходят по всей стране, напомнил Антон Минаков.

«Акция проходит по поручению председателя ЛДПР Леонида Слуцкого. Первое впечатление хорошее – столовая ППК нас действительно порадовала. Мы пообщались с детьми. Конечно, не все любят есть кашу или суп, но в целом меню достаточно сбалансировано. Однако сказать, что всё отлично нельзя. Следует работать, чтобы в меню стало больше витаминов, фруктов и овощей. Все это потребует дополнительных затрат из городского и федерального бюджета. Будем работать в этом направлении!» - пообещал Антон Минаков.

Теги: #ЛДПР #школьное питание
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы возвращение обязательной отработки по распределению для обучающихся на бюджете студентов?
В опросе приняло участие 137 человек
04.05.2023, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Коммунальный ликбез»: Как сделать город комфортнее? 04.05.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 4 мая 04.05.2023, 11:460 Мобилизованные граждане могут взять кредитные каникулы «задним числом» 04.05.2023, 11:320 Банки начали поднимать ставки по ипотеке
04.05.2023, 11:240 Представители ЛДПР проверили школьные столовые в Пскове 04.05.2023, 11:160 Место встречи: улица Мирная 04.05.2023, 11:100 «Три мудреца»: Назад в СССР - стоит ли возвращать прошлое? 04.05.2023, 11:010 В Госдуме предложили вернуть программу туристического кешбэка
04.05.2023, 10:510 Велосипедист пострадал при столкновении с автомобилем в Пскове 04.05.2023, 10:370 Борис Елкин сохранил второе место в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов СЗФО 04.05.2023, 10:320 Сезонная ярмарка для садоводов и огородников откроется в Пскове 5 мая 04.05.2023, 10:220 Древние керамиды обнаружили в центре Пскова
04.05.2023, 10:140 «Коммунальный ликбез»: Как сделать город комфортнее? 04.05.2023, 10:060 Самыми «вредными» коллегами россияне назвали бухгалтеров и программистов 04.05.2023, 09:500 Нужна ли лицензия на обучение по охране труда, объяснили эксперты 04.05.2023, 09:400 Совет по делам инвалидов образовали при правительстве Псковской области
04.05.2023, 09:300 Люди в поиске 04.05.2023, 09:250 Уровень безработицы в России в марте сохранил исторический минимум 04.05.2023, 09:150 Авиакомпании отменили часть рейсов по России из-за сокращения господдержки 04.05.2023, 09:000 Четыре минометные мины нашли в Опочке
04.05.2023, 08:470 Сетям фастфуда в России предложили запретить делать акции для привлечения клиентов 04.05.2023, 08:350 План реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин утвердил кабмин 04.05.2023, 08:230 Эксперт предостерег от неправильного поведения при застревании лифта 04.05.2023, 08:130 Россиянку заподозрили в организации заказного убийства дочери из-за квартиры
04.05.2023, 08:000 В Рослесхозе опровергли эффективность сжигания сухой травы для уничтожения клещей 04.05.2023, 07:450 Тестовые занятия начались в Центре военно-спортивной подготовки Псковской области 04.05.2023, 07:200 Российские кнопочные телефоны по продажам опередили импортные 04.05.2023, 07:010 Дожди со снегом прогнозируются в Псковской области
03.05.2023, 22:315 В Псковской области запретят запуск гражданских беспилотников с 5 мая 03.05.2023, 22:002 Владельцам охолощенного оружия напомнили о необходимости поставить его на учет 03.05.2023, 21:500 Псковичей приглашают на семинар, посвящённый митрополиту Иоанну 03.05.2023, 21:400 Первые случаи заражения клещевым энцефалитом выявили в России в этом году
03.05.2023, 21:212 С 14 мая открывается движение автобусов по маршруту 989 «Псков - Таллин» 03.05.2023, 21:200 Курсанты привели в порядок братские захоронения в районе салотопки 03.05.2023, 21:000 Псковские пенсионеры могут принять участие в конкурсе по изучению компьютерной грамотности 03.05.2023, 20:400 Приставы посетили тружеников тыла в Великолукском районе в преддверии Дня Победы
03.05.2023, 20:313 Воспитанники интернатных учреждений создали буктрейлер в Пушкинских Горах 03.05.2023, 20:200 Судьбу псковских часовен обсудят в храме Александра Невского 03.05.2023, 20:090 Студенты псковского колледжа искусств выступили на «Культурных выходных» в Острове 03.05.2023, 20:000 Новая контейнерная площадка появилась в псковской деревне Макарино
03.05.2023, 19:400 Олимпиада по ментальной арифметике в четвертый раз состоялась в Пскове 03.05.2023, 19:310 Сигнал тревоги 03.05.2023, 19:280 Псковская область присоединилась к Всероссийскому кинопроекту «Герои войны - Герои спорта» 03.05.2023, 19:200 Россиянам рассказали о самой опасной посуде для шашлыка
03.05.2023, 19:110 Ход капремонта на трех объектах проверила инженер в Великих Луках 03.05.2023, 19:001 Героям России ежемесячная выплата теперь оформляется беззаявительно - СФР 03.05.2023, 18:450 Осужденные приняли участие в наведении порядка в Великих Луках 03.05.2023, 18:390 Аквапарк «Акваполис» отметил семилетие
03.05.2023, 18:270 Причины суицидального поведения детей обсудили с учителями в Пскове 03.05.2023, 18:152 Каждый двадцатый житель Псковской области готов работать по вахте - опрос 03.05.2023, 18:001 Заявки на участие в форуме «Ладога 2023» принимают от псковской молодежи 03.05.2023, 17:543 В Псковскую городскую поликлинику за год трудоустроились 17 молодых специалистов
03.05.2023, 17:510 Полуфинал «Мисс и Миссис Великие Луки» пройдет 7 мая 03.05.2023, 17:500 «Псковмясопром» о производстве и качестве товара 03.05.2023, 17:451 Подозреваемых в убийстве двух аниматоров задержали в Краснодарском крае 03.05.2023, 17:430 Движение транспорта ограничат на улице Дьяконова в Великих Луках
03.05.2023, 17:400 Одну группу детсада в Псковской области закрыли из-за распространения гриппа и ОРВИ 03.05.2023, 17:320 Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Псковской области 03.05.2023, 17:263 Названа предварительная дата окончания отопительного сезона в Пскове 03.05.2023, 17:190 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 3 мая
03.05.2023, 17:150 Заболеваемость коронавирусом в Псковской области выше уровня по РФ почти на 30% 03.05.2023, 17:090 Игорь Сурин о спортивной карьере, незабываемых встречах и профессиональном футболе в Пскове 03.05.2023, 17:080 Первые делегации участников третьего международного похода «Наследие» прибыли в Псковскую область 03.05.2023, 17:060 Участок улицы Германа в Пскове временно закроют для автотранспорта 4 мая
03.05.2023, 17:013 Почти половина организаций в Псковской области являются убыточными 03.05.2023, 16:520 Фотофакт: Град прошел в Пскове 03.05.2023, 16:481 «Письмо ветерану» в Пскове написали порядка 500 школьников 03.05.2023, 16:380 Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области снизилась на 16%
03.05.2023, 16:310 Общественную территорию начали благоустраивать в Неелово 03.05.2023, 16:180 Житель Великого Новгорода отправится в колонию на шесть лет за сбыт наркотиков в Псковском районе 03.05.2023, 16:044 Алла Пугачева прилетела в Москву 03.05.2023, 15:580 Отпускные привилегии
03.05.2023, 15:560 Жилой дом сгорел в палкинской деревне в результате короткого замыкания на ЛЭП 03.05.2023, 15:430 Парад на День Победы в Москве не планируют отменять 03.05.2023, 15:410 Довериться или сомневаться: плюсы и минусы ДЭГ обсудили в эфире радио «ПЛН FM» 03.05.2023, 15:370 Некоторые категории граждан могут бесплатно посетить музей-заповедник «Изборск»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru