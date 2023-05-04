Общество

Запуск гражданских беспилотников запретили в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ о введении с 5 мая запрета на запуск гражданских беспилотных летательных аппаратов на территории Псковской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Исключение – БПЛА, используемые по решениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также для мониторинга объектов трубопроводного, железнодорожного транспорта, пожароопасной обстановки и ряда других», – уточнил губернатор.

Он добавил, что в правовом ключе решение принято на основании указа президента №757 и будет действовать до отмены режима базовой готовности.

«Напоминаю, что нарушение запрета влечёт за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством», – заключил Михаил Ведерников.