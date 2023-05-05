Общество

«Единая Россия» проводит акцию «Палисадник Победы»

Акции по раздаче георгиевских лент, благоустройству мемориалов и памятных мест стартовали в Псковской области, ветеранам вручат подарки ко Дню Победы. Планируется также организовать концерты и парады под окнами ветеранов. Кроме того, все желающие смогут присоединиться к акции «Окна Победы», украсив патриотическими иллюстрациями, фотографиями и праздничными надписями окна своих домов, офисов. Также «Единая Россия» приглашает принять участие в акции «Палисадник Победы», цель которой - благоустройство придомовых территорий и палисадников рядом с жильем ветеранов. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Так, накануне дня Великой Победы в первых числах мая активисты Великолукского местного отделения «Единой России» с депутатами Великолукской городской Думы Евгением Шумайловым, Дмитрием Кравченко, Константином Максимовым провели субботник в рамках акции «Палисадник Победы» на территории прогулочной зоны Великолукского Дома ветеранов на улице Щорса. Партийцы благоустроили клумбы, высадили хвойники в грунт, который предоставило в качестве благотворительности предприятие ООО «ВЕЛТОРФ». Стоит отметить, что это не последний субботник на территории Дома ветеранов. В планах у местного отделения посадка летних цветов и покраска оранжерейных клумб.

«Спасибо всем неравнодушным к своему родному городу. Мы рассчитываем, что такие акции найдут широкий отклик среди горожан. На этой территории проводят свой досуг и ветераны, и пожилые люди. Хотелось бы напомнить о том, что забота о старшем поколении - наш общий долг и объединить как можно больше активистов в преддверии майских праздников, чтобы мы в эти дни смогли помочь пожилым людям и подарить им наше внимание», - сказал руководитель местного отделения партии «Единая Россия» Константин Максимов.

Акция по благоустройству палисадников продлится до 12 мая. Каждый житель Псковской области может присоединиться к созданию «Палисадников Победы». Если рядом проживает ветеран Великой Отечественной войны, которому хотели бы помочь благоустроить придомовую территорию и посадить цветы, можно обратиться за помощью к волонтерам Победы или в местные исполкомы «Единой России» в каждом муниципалитете.