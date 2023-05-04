Общество

Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Назад в СССР - стоит ли возвращать прошлое?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Три мудреца», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Как всегда, ведущие будут непринужденно и нескучно обсуждать интересные темы, важные события и главные тренды общественно-политической жизни. «Мудрецы» не претендуют на аналитику, экспертное мнение и истину в конечной инстанции. Это, скорее, «диванные эксперты», которые не боятся выглядеть в каких-то суждениях наивными, иронизировать над собой и другими.

Тема, которую сегодня обсудят Максим Костиков, Константин Калиниченко и Артем Татаренко: «Назад в СССР - стоит ли возвращать прошлое?».

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону: 56-73-72.

Трансляция завершена.