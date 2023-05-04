Общество

Третий международный поход «Наследие» торжественно стартовал в Псковской области

Третий международный патриотический поход «Наследие» торжественно стартовал в Псковской области сегодня, 4 мая, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие проходит с 4 по 6 мая в Печорском районе. В нём принимают участие школьники из Псковской области, Пермского края, Забайкальского края, Удмуртской Республики и Витебской области Республики Беларусь. Впервые к походу присоединятся участники из Москвы. Всего 60 школьников, а также сопровождающие их кураторы из числа сотрудников полиции.

В течение трех дней ребята живут в походном палаточном лагере и принимают участие в мероприятиях спортивной, культурной и воспитательной направленности, которые приготовили для них организаторы — УМВД России по Псковской области и правительство региона, Псковская епархия. Также к реализации проекта подключились представители министерства обороны РФ и общественных организаций.

Открытие похода посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он познакомился с шестью интерактивными площадками, пообщался с участниками похода. На шести площадках дети узнали об основах выживания в лесу, посетили тир, узнали об устройстве пожарной машины и воздушно-десантного комплекса.

Как отметил начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников, главная цель мероприятия - сохранить историческую память о событиях и участниках Великой Отечественной войны.

«Президент сказал, что у нас не может быть более объединяющего направления, чем патриотизм. Много движений для этого формируется, и поход "Наследие" прекрасно для этого подходит. Ребятам показывают историю России», – подчеркнул заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Юрий Валяев.

В этом году детям подготовили насыщенную программу.

«Поход – наше традиционное мероприятие, он носит военно-патриотический характер. Мы стараемся освятить тему истории России. Программа насыщенная. Стараемся подобрать то, что может заинтересовать детей. Представлены различные площадки. На одной из локации дети знакомятся с основами выживания, другая – страницы истории», – рассказала заместитель начальника отдела организации охраны УМВД России по Псковской области Ирина Корнейчук.