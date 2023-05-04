Общество

Последние звонки и выпускные в Псковской области пройдут без ковидных ограничений

Последние звонки и выпускные в Псковской области пройдут без каких-либо ковидных ограничений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по образованию.

«Совсем скоро настанет время долгожданных выпускных и последних звонков! Это особенный период в жизни каждого школьника. В этом году выпускные и последние звонки будут проводиться в очной форме. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал о рекомендуемых датах проведения мероприятий: 22-23 мая – последние звонки, 23-24 июня – выпускные вечера», – отметили в комитете.

Все мероприятия будут проводиться без каких-либо ковидных ограничений. Однако все участники должны соблюдать меры предосторожности для обеспечения безопасности и здоровья присутствующих, добавили в комитете.