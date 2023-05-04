Общество

Краеведческий квест «Губернский Псков» состоится 12 мая

Псковский городской молодёжный центр в рамках проекта «Лики города» приглашает молодёжь Пскова в возрасте от 14 до 35 лет принять участие в краеведческом квесте «Губернский Псков» 12 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили городском молодежном центре.

Старт мероприятия назначен в 17:00 у трактира «903» (улица Набат, 2Б). Маршрут рассчитан на 2 часа. После завершения квеста будет организовано чаепитие в Молодёжном центре.

Для того, чтобы записаться на мероприятие, необходимо написать в сообщения группы Духовно-нравственного направления следующую информацию: ФИО, возраст и сколько человек в команде (от 2 до 5 человек). Игра командная.

«Если кто-то одинок, но очень хочет поучаствовать в квесте, то записаться тоже стоит – организаторы сформируют команду сами», – отметили в молодежном центре.