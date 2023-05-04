Общество

Законопроект по ограничению продажи алкоголя в «наливайках» внесут в Госдуму

В РФ хотят ввести запрет на ночную продажу алкоголя в так называемых «наливайках», которые расположены в жилых многоквартирных домах. Изменения планируется вносить поэтапно. Сначала ограничить минимальную площадь таких заведений до 50 квадратных метров, затем ограничить продажу алкоголя в них с 22:00 до 9:00.

Такой законопроект правительство Архангельской области внесет в Госдуму в ближайшее время при поддержке партий «Единая Россия» и ЛДПР. Также меру поддержали во фракциях КПРФ, «Новые люди», «Справедливая Россия», сообщают «Известия».

«Алкоголизм по-прежнему остается одной из основных причин смертности населения, например, в Архангельской области. Ситуацию нужно менять срочно», — сказал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Логично сделать режим работы таких заведений в рамках требований к соблюдению тишины — это вопрос безопасности и комфорта граждан, считает член комитета ГД по строительству и ЖКХ от ЕР Александр Якубовский.

При этом, как он считает, можно сделать и исключения. В частности, не вводить ограничения по времени продажи алкоголя в барах, которые находятся в туристических и исторических локациях.