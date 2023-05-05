Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
построй дом своей мечты
Труд без рисков
Оазис здоровья под Псковом
Год работы офиса «Псковэнергосбыт»
Топ учебных заведений
перерасчет платы за СОИ
«Истфакт» Два капитана
«Опальное» время
кто придет работать в больницы региона?
Впервые в Пскове поэтесса Анна Егоян
«Псковэнергосбыт» режим работы в мае
Первомай в Псковской области
Господин Рейтингомер
девять лет за подснежники
новые скверы
 
 
 
ещё Общество 05.05.2023 11:113 День Победы-2023: как будем праздновать 05.05.2023 13:300 Учебные военные сборы стартуют в Псковской области с 15 мая 05.05.2023 13:180 Температурный рекорд 1965 года побит в Пскове ночью 5 мая 05.05.2023 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с певицей Kalli 05.05.2023 12:500 Псковский музей участвует в международном походе «Наследие» 05.05.2023 12:340 «Хайпожоры»: YouTube Shorts против TikTok, уход Tinder и уголовные дела в блогосфере. ВИДЕО
 
 
 
Самое популярное 02.05.2023 10:310 Появились фотографии с места смертельного ДТП в Печорском районе 03.05.2023 12:220 Ночные заморозки до -7°C ожидаются в Псковской области 04.05.2023 14:048 Автозаправочную станцию строят на улице Юбилейной в Пскове 01.05.2023 11:334 Рейтингомер: вызов на дуэль, неуд главе и головотяпство в ПсковГУ 02.05.2023 07:380 День памяти блаженной Матроны Московской отмечают православные
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Майский снегопад накрыл Псков. ВИДЕО

05.05.2023 10:05|ПсковКомментариев: 1

Снег идет в Пскове сегодня, 5 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

 

 
 

Ранее сообщалось, что температура ночью опустится до -7°C. 

Утром снег уже лежал на траве в Сквере породненных городов.

Теги: #снег #весна
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы возвращение обязательной отработки по распределению для обучающихся на бюджете студентов?
В опросе приняло участие 202 человека
05.05.2023, 13:430 Опубликован график отключения горячей воды в Великих Луках 05.05.2023, 13:350 Пятеро школьников оказались в больнице после отравления газом в Гатчинском районе 05.05.2023, 13:300 Учебные военные сборы стартуют в Псковской области с 15 мая 05.05.2023, 13:180 Температурный рекорд 1965 года побит в Пскове ночью 5 мая
05.05.2023, 13:160 В рубель: Ключевая ставка на паузе, стресс для «серого» бизнеса и налоговая несправедливость 05.05.2023, 13:070 Второклассник спас тонущую девочку в Плюссе 05.05.2023, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с певицей Kalli 05.05.2023, 12:590 Интерес к китайским автомобилям вырос у жителей Псковской области
05.05.2023, 12:500 Псковский музей участвует в международном походе «Наследие» 05.05.2023, 12:410 «Экопром» приглашает водителей на работу в Псков 05.05.2023, 12:340 «Хайпожоры»: YouTube Shorts против TikTok, уход Tinder и уголовные дела в блогосфере. ВИДЕО 05.05.2023, 12:330 Неизвестную ранее конструкцию нашли в церкви Михаила и Гавриила Архангелов в Пскове
05.05.2023, 12:310 Труд без рисков 05.05.2023, 12:220 Мошенники усилили активность по «продаже горящих туров» - ВТБ 05.05.2023, 12:170 Майский снегопад в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 05.05.2023, 12:160 Росгвардейцы задержали подозреваемых в кражах в Пскове и Великих Луках
05.05.2023, 12:070 Концерн «Калашников» начал поставлять новую форму для ВС России 05.05.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 05.05.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 5 мая 05.05.2023, 11:570 Более 90 кубометров отходов вывезли из Дедовичей
05.05.2023, 11:480 Какой будет погода 9 мая в Псковской области, рассказала синоптик 05.05.2023, 11:410 День Победы в Пскове отметят на одной уличной площадке из соображений безопасности 05.05.2023, 11:320 Директор псковского «Противопожарного лесного центра» станет участником брифинга в пресс-центре ПЛН 05.05.2023, 11:271 Автомобиль с прицепом попал в тройное ДТП в Пскове
05.05.2023, 11:260 Подругу по Мичуринскому техникуму разыскивают в Псковской области 05.05.2023, 11:250 Смерть, кома и три перелома у школьников: серьезная авария произошла в Куньинском районе 05.05.2023, 11:170 «Квартирник»: Певица Kalli о карьере и мошенниках от шоу-бизнеса 05.05.2023, 11:113 День Победы-2023: как будем праздновать
05.05.2023, 11:020 Евро опустился ниже 85 рублей впервые с 3 апреля 05.05.2023, 11:020 Кафе продается в Пскове за 28 миллионов рублей 05.05.2023, 10:550 День открытых дверей пройдет в Псковском музее-заповеднике 9 мая 05.05.2023, 10:510 Противоклещевую обработку проводят в Кировском сквере в Пскове
05.05.2023, 10:430 «Хайпожоры»: YouTube Shorts против TikTok, уход Tinder и уголовные дела в блогосфере 05.05.2023, 10:361 Причины майского снегопада в Пскове назвала синоптик 05.05.2023, 10:320 В России утвердили концепцию информационной безопасности детей 05.05.2023, 10:210 Псковичи разобрали все билеты на показ спектакля «Дни Победы»
05.05.2023, 10:210 Каждый пятый житель Псковской области испытывает тревогу из-за нейросетей 05.05.2023, 10:051 Майский снегопад накрыл Псков. ВИДЕО 05.05.2023, 10:040 Полутеневое лунное затмение смогут наблюдать россияне 5 мая 05.05.2023, 09:501 В Пскове планируют снести несколько домов
05.05.2023, 09:430 Массовые проверки водителей пройдут в Пскове и Великих Луках 05.05.2023, 09:350 Международный день борьбы за права инвалидов отмечают 5 мая 05.05.2023, 09:240 Депутат призвал запретить агрегаторам такси повышать тариф за детское кресло 05.05.2023, 09:150 На лекарства для россиян с ВИЧ просят дополнительные 18 млрд рублей
05.05.2023, 09:000 В Пскове открылась выставка «Не смолкнет слава тех великих лет» 05.05.2023, 08:462 Россияне хотели бы видеть своими начальниками Штирлица или Жеглова – опрос 05.05.2023, 08:330 «ВКонтакте» разрабатывает свой аналог Tinder 05.05.2023, 08:120 Почти 80% россиян на пенсии планируют жить в основном на госвыплаты — опрос
05.05.2023, 07:580 Отопительный сезон в Кунье планируют завершить после майских праздников 05.05.2023, 07:464 Бизнес в России предложил уничтожать поддельные товары 05.05.2023, 07:290 Игровой комплекс в Финском парке Пскова начнут демонтировать 10 мая 05.05.2023, 07:120 Законопроект по ограничению продажи алкоголя в «наливайках» внесут в Госдуму
05.05.2023, 07:003 Запуск гражданских беспилотников запретили в Псковской области 04.05.2023, 22:000 Мужчину в куртке с красными манжетами продолжают искать в Великих Луках 04.05.2023, 21:503 Ночные заморозки и северный ветер прогнозируют в Псковской области 5 мая 04.05.2023, 21:401 О фронтовом творчестве Юлии Друниной узнали псковские курсанты
04.05.2023, 21:300 Жительницу блокадного Ленинграда поздравили с 90-летием в Себеже 04.05.2023, 21:201 В Петербурге пьяная компания сломала Поклонный крест и забрала его с собой 04.05.2023, 21:100 К посадке картофеля приступили в Псковском районе 04.05.2023, 21:041 Останки найденных бойцов Великой Отечественной войны перезахоронили в Невельском районе
04.05.2023, 21:000 Сотрудники ФСИН посетили выставку Псковского музея-заповедника 04.05.2023, 20:500 Интерактив: Доступная среда или открытый скалодром в Пскове 04.05.2023, 20:400 Приставы напомнили псковичам об ужесточении штрафов за нарушение правовых предписаний 04.05.2023, 20:301 Псковичам напомнили о действующем запрете купания в водоемах
04.05.2023, 20:200 Импульсивные покупки дорогих вещей усиливают положительные эмоции, выяснили ученые 04.05.2023, 20:100 Розыск мужчины прекратили в Пскове 04.05.2023, 20:000 Псковичей приглашают принять участие в творческом конкурсе «Заглянем в историю вместе» 04.05.2023, 19:561 Зараженная бешенством лиса укусила человека в Новосокольниках
04.05.2023, 19:400 Трудных подростков в Пскове учили искать компромисс 04.05.2023, 19:300 Суд признал недействительным контракт на содержание светофоров в Пскове 04.05.2023, 19:250 «Дорога к Пушкину» соединила псковское Михайловское и Чистые Пруды под Калининградом 04.05.2023, 19:200 Уборщицу Клинского хлебокомбината убил тестомесильный аппарат
04.05.2023, 19:100 Успокаивающие вибрацию «гантельки» смонтировали на линии электропередач в Псковской области 04.05.2023, 19:001 «Разговор о важном» провели росгвардейцы в псковской школе 04.05.2023, 18:450 Детей и благотворителей приглашают поучаствовать в акции «Шар желаний» 04.05.2023, 18:410 Вечнозеленые: какие туи продают псковичи с рук
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru