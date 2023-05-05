Общество

Подругу по Мичуринскому техникуму разыскивают в Псковской области

Наталью Романову 1955 года рождения ищет подруга Любовь в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

«Прошло уже 46 лет с нашей с Наташей последней встречи, но для меня она остается лучшей подругой. Сдружились мы еще во время учебы в Мичуринском техникуме пищевой промышленности. Были "не разлей вода". А после окончания техникума нас распределили в разные места, чтобы отработать обязательную стажировку. Я попала в Чайковский консервный завод, Наташа - в Псковскую область на сушильный завод. С тех пор мы ни разу не виделись», - написала Любовь в своей заявке на сайте телепроекта «Жди меня».

В 1982 году она была проездом в Островском районе, но подруги там не нашла. «Ах, как бы хотелось встретиться с этим замечательным человеком. Годы идут, а я о ней всегда вспоминаю с улыбкой», - отметила заявительница.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемой, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №2884636, кликнув по кнопке «Я владею информацией о данном человеке».