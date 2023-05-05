Общество

Майский снегопад в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Бывает, когда снег идет в первых числах мая - напомнила псковичам начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова. Утром 5 апреля жителей областного центра ждала удивительная картина: пушистые снежинки непроглядной стеной падали на недавно распустившиеся цветы и листья деревьев, а температура воздуха опустилась почти до 0°C.

Однако, по словам синоптика, явление это не такое уж и неожиданное, майский снегопад связан с тем, что «от нас уходят фронтальные разделы, холодные вторичные фронты». Тем не менее это не дает повода нам, простым обывателям, не восхититься такими капризами стихии!

Больше кадров майского снегопада в Пскове - в фоторепортаже Вадима Боченкова.