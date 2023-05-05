Общество

Жители Псковской области стали чаще разводиться

Число разводов выросло в Псковской области в январе-феврале 2023 года по сравнению с январем-февралем 2022 года. Об этом говорится в документе Псковстата «Социально-экономическое положение Псковской области в январе-марте 2023 года», который есть в распоряжении Псковской Ленты Новостей.

По данным статистиков, за два первых месяца 2022 года в Псковской области развелись 368 супружеских пар, а в январе-феврале 2023 года брак расторгли 444 пары бывших влюбленных.

При этом в 2023 году в регионе увеличилось количество тех, кто, напротив, принял решение связать себя узами брака: за аналогичный период в 2022 году в Псковской области зарегистрировали 360 браков, в этом году - 394.