Общество

Акция «Библиогид по улицам Героев Победы» прошла в микрорайоне Любятово

Росгвардейцы, работники библиотеки «БиблиоЛюб», юнармейцы из средней школы №17, учащиеся и преподаватели политехнического колледжа провели в микрорайоне Любятово патриотическую акцию «Библиогид по улицам Героев Победы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области

Акция, направленная на популяризацию историй жизни героев Великой Отечественной войны, именами которых названы улицы города, прошла на улице Николая Васильева, на которой расположены административное здание управления Росгвардии по Псковской области и библиотека «БиблиоЛюб».

Юнармейцы и учащиеся колледжа провели блиц-опрос жителей микрорайона, а росгвардейцы и работники библиотеки рассказали горожанам о боевом пути Героя Советского Союза Николая Васильева, командира 2-й партизанской бригады, которая была сформирована из жителей Псковской и Новгородской областей. Весной 1942 года, благодаря действиям этой бригады, через линию фронта был переправлен обоз с продовольствием в блокадный Ленинград.

Мероприятие завершилась возложением цветов к барельефу, установленному в честь Героя Советского Союза Николая Васильева.