Общество

По снимкам из космоса определяют термоточки лесных пожаров специалисты в Псковской области

По снимкам из космоса определяют термоточки лесных пожаров специалисты в Псковской области. Об этом сообщил директор ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр» Олег Черней в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Мы имеем доступ к информации космической группировки РФ, сведения приходят нам по линии МЧС и Рослесхоза. Мы получаем данные о термоточках по снимкам со спутников. Также проводится наземное патрулирование работниками лесничества, которые могут выписать нарушителям штрафы. Мы же административной деятельностью не занимаемся. Проводится также воздушная разведка лесопожарной обстановки. У нас базируется самолет в поселке Середка, по мгновенному требованию он поднимается в воздух, но для этого должны сложиться определенные условия - 4-5 класс пожарной опасности. В этом году уже совершено 5 вылетов, в ходе которых зафиксировано 5 лесных пожаров и 11 угроз перехода ландшафтных пожаров на земли лесного фонда», – отметил он.

Также в регионе находятся 93 камеры видеонаблюдения.

Кроме того, функционирует диспетчерская служба, которая в круглосуточном режиме принимает сообщения о лесных пожарах по телефонам 8(800)100-14-84 и 8(800)100-94-00.