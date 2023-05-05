Общество

Урок мужества для воспитанников вечерней школы прошел в псковском музее

Урок мужества для ребят вечерней общеобразовательной школы №1, на котором они узнали об истории Великой Отечественной войны и познакомились с отрывками газет 1945 года, прошел в Псковском музее-заповеднике накануне Дня Великой Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«В рамках лекции об истории Дня Победы мы рассказали о Знамени Победы, о том, как проходило подписание Акта о капитуляции, показали архивные кадры хроники и подборку фотографий. Такие мероприятия очень важны для сохранения исторической памяти о самой жестокой и беспощадной войне XX века», – отметил старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника историк Владимир Богов.

После лекционной части у школьников была возможность прочитать отрывки газет «Правда», красноармейской газеты «На Страже», датированные 9 мая 1945 годом.

Ранее такое же занятие музейщики провели для учеников 7-10 классов Москвинской средней школы. А после урока школьники и глава волостной администрации посадили несколько декоративных деревьев на мемориале на Ланевой Горе.