Открытки, письма и фотографии принимает от населения псковский архив

Старинные письма, открытки, фотографии, биографические данные и другие документы жители региона могут принести в Государственный архив Псковской области. Об этом директор архива, руководитель регионального отделения Российского исторического общества, член Общественной палаты России Наталья Исакова сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Государственный архив Псковской области принимает подлинники документов, принести их можно по адресу: город Псков, улица Петрова, 1. Телефон: 53-56-85.
Наталья Исакова подчеркнула, что архив берет документы на хранение, но воспользоваться ими может любой желающий - в архиве есть читальный зал, в котором можно ознакомиться с документами как XVIII века, так и с современными.