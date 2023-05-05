Общество

Открытки, письма и фотографии принимает от населения псковский архив

Старинные письма, открытки, фотографии, биографические данные и другие документы жители региона могут принести в Государственный архив Псковской области. Об этом директор архива, руководитель регионального отделения Российского исторического общества, член Общественной палаты России Наталья Исакова сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Простые люди тоже обращаются. У них, я бы сказала, коллекции не менее ценные. У некоторых людей на фонд не тянет, то есть это небольшая коллекция, из них мы делаем архивные коллекции, у нас, например, есть архивные коллекции участников Великой Отечественной войны, то есть несколько граждан передали в архив небольшие фонды об участниках войны. Есть коллекции по истории города Пскова, жителей города Пскова. У кого-то была коллекция фотографий, какие-то свои биографические данные. Либо какие-то сведения о деятельности, учебе в школе. В принципе, все документы интересны», - сказала Наталья Исакова.

Государственный архив Псковской области принимает подлинники документов, принести их можно по адресу: город Псков, улица Петрова, 1. Телефон: 53-56-85.

Наталья Исакова подчеркнула, что архив берет документы на хранение, но воспользоваться ими может любой желающий - в архиве есть читальный зал, в котором можно ознакомиться с документами как XVIII века, так и с современными.