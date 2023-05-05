Общество

Директор псковского архива о теме войны в школе: Все в рамках программы не освоишь

Объем знаний о Великой Отечественной войне, который дети усвоят в школе, зависит от учителя и его способности интересно преподнести материал. Но для более глубокого понимания страшных событий тех лет детям лучше ознакомиться с дополнительными материалами, в частности, фильмами, во вне учебное время. Такое мнение директор Государственного архива Псковской области, руководитель регионального отделения Российского исторического общества Наталья Исакова озвучила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я считаю, что многое зависит от учителя, как учитель преподает историю. Когда интересно преподносят, конечно, не забудешь. Но все в рамках школьной программы не освоишь. Очень много осваивается как бы сверх. Мне кажется, что даже просмотр тех же фильмов, которых очень много о Великой Отечественной войне, можно организовать как внеклассную работу, чтобы получать дополнительные знания», - сказала Наталья Исакова, отвечая на вопрос о достаточности освещения темы Великой Отечественной войны в школьной программе.

Она отметила, что также школьники могут читать книги о войне, или для них могут организовать работу с архивными документами.

«Пускай он прочтет небольшой документ. Можно дать ребенку один листик, чтобы он на основе него написал эссе или сочинение», - привела пример директор Государственного архива Псковской области. По ее мнению, такая точечная работа с конкретными данными поможет ребенку лучше осознать события.