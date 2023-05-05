Общество

Память погибших от рук захватчиков почтили росгвардейцы на братском захоронении «Пески»

Памятные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходят в подразделениях управления Росгвардии по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Сотрудники почтили память погибших и возложили цветы на братском захоронении «Пески».

В 1941 году фашисты здесь организовали лагерь для военнопленных и гражданских лиц.

В 1966 году на улице Железнодорожной был установлен памятник, надпись на котором гласит: «Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины в 1941-1945 гг. Здесь похоронены более 50 тысяч советских граждан, погибших от рук гитлеровских фашистов годы Великой Отечественной войны».

Накануне росгвардейцы провели работы по благоустройству территории, прилегающей к мемориалу.