Общество

Военный прокурор гарнизона провел личный прием в Пскове

Военный прокурор Псковского гарнизона полковник юстиции Вадим Иванченко провел на базе одного из госпиталей в Пскове личный прием граждан 3 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в военной прокуратуре Псковского гарнизона Западного военного округа.

Поступившие обращения заявителей касались вопросов порядка прохождения военной службы, обеспечения денежным довольствием и реализации социальных гарантий в связи с поступлением на стационарное лечение.

Всем обратившимся даны необходимые разъяснения. По сообщениям, требующим прокурорского вмешательства, организованы проверочные мероприятия.