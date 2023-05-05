Общество

Более 150 иностранцев в Псковской области проверила полиция

Более 150 иностранцев проверили сотрудники полиции на территории Печорского, Пыталовского, Великолукского, Дновского районов и города Пскова 4 и 5 мая в ходе оперативно профилактических мероприятий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УВМ УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УВМ УМВД России по Псковской области

Мероприятия проводили «в целях выявления иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации с нарушением режима пребывания, въезд которым в Российскую Федерацию не разрешён, а также лиц, находящихся в федеральном и межгосударственном розыске, лиц, сменивших установочные данные, лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, лиц, неоднократно привлекавшихся к административной ответственности».

Проверки проводили сотрудники подразделений по вопросам миграции совместно с участковыми уполномоченными полиции, сотрудниками ПДН и оперативниками уголовного розыска, а также сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

«Проверочные мероприятия проводили в местах проживания и осуществления трудовой деятельности иностранных граждан. Проверке подлежали более 150 человек», - рассказали в полиции.

Со всеми гражданами провели профилактические беседы о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации.

В отношении трех иностранцев составили административные протоколы за нарушение режима пребывания, из них в отношении одного человека суд вынес решение об административном выдворении.