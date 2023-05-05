Общество

Вакансия рубщика кустарника открыта в Псковской области

Вакансия рубщика кустарника открыта в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Работа будущего сотрудника будет проходить в лесу, а в его обязанности будет входить проведение рубок ухода за лесом, т. е. уход за лесом путём удаления из насаждения нежелательных деревьев, которые отрицательно влияют на состояние почвы и леса в целом.

Среди требований к будущему работнику компанией особо отмечены внимательность, исполнительность и соблюдение трудовой дисциплины, при этом опыт будет являться преимуществом.

Данная вакансия предусматривает возможность подработки по 4-6 часов или по вечерам, которую можно совместить с основным местом работы. В Псковской области за последний месяц лишь 13% от всех размещенных вакансий предлагают подработку.