Общество

Сотрудникам псковского УФСИН и осужденным раздали георгиевские ленты

Учреждения областного УФСИН присоединились к всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Во рамках мероприятия ленты выдали сотрудникам ведомства и осужденным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

«По инициативе отделения по воспитательной работе с осужденными УФСИН России по Псковской области в исправительных колониях и СИЗО была организована раздача георгиевских лент лицам, отбывающим наказание. Осужденные в свою очередь поблагодарили сотрудников УФСИН за возможность стать частью доброй традиции и прикрепить к одежде знак благодарности дорогим ветеранам», - рассказали в ведомстве.

Кроме того, в каждом подведомственном учреждении показали видеоролик об истории возникновения этой традиции.

Помимо этого, ленту разместили на форме каждого сотрудника во всех подразделениях УИС региона.

«Впервые георгиевские ленточки стали раздавать всем желающим в 2005 году. Акция в дни празднования 9 Мая объединяет людей всех возрастов и призвана почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны, выразить уважение участникам боевых действий и ветеранам трудового фронта», - напомнили в УФСИН.