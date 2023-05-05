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Общество

Сотрудникам псковского УФСИН и осужденным раздали георгиевские ленты

06.05.2023 22:00|ПсковКомментариев: 0

Учреждения областного УФСИН присоединились к всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Во рамках мероприятия ленты выдали сотрудникам ведомства и осужденным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

«По инициативе отделения по воспитательной работе с осужденными УФСИН России по Псковской области в исправительных колониях и СИЗО была организована раздача георгиевских лент лицам, отбывающим наказание. Осужденные в свою очередь поблагодарили сотрудников УФСИН за возможность стать частью доброй традиции и прикрепить к одежде знак благодарности дорогим ветеранам», - рассказали в ведомстве. 

Кроме того, в каждом подведомственном учреждении показали видеоролик об истории возникновения этой традиции.

Помимо этого, ленту разместили на форме каждого сотрудника во всех подразделениях УИС региона.

«Впервые георгиевские ленточки стали раздавать всем желающим в 2005 году. Акция в дни празднования 9 Мая объединяет людей всех возрастов и призвана почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны, выразить уважение участникам боевых действий и ветеранам трудового фронта», - напомнили в УФСИН. 

Теги: #регион60 #УФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
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