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Общество

День радио отмечают 7 мая

07.05.2023 09:00|ПсковКомментариев: 0

День 7 мая вошёл в историю мировой науки и техники как «День рождения радио». Именно в этот день в 1895 году на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр  Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи. Поэтому сегодня эта дата — праздник работников всех отраслей связи.

В 1945 году 7 мая в СССР широко праздновалось 50-летие со дня изобретения радио. В связи с этим, правительство страны приняло решение считать эту дату ежегодным Днём радио, что позднее было утверждено и указом президиума верховного совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных днях», пишет calend.ru.

Сегодня День радио, праздник работников всех отраслей связи, отмечается не только в России. На постсоветском пространстве его продолжают отмечать 7 мая также в Беларуси, Армении и Киргизии.

Теги: #праздники
Источник: Псковская Лента Новостей
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