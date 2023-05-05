Общество

Посылки до десяти килограммов для бойцов СВО теперь доставляют бесплатно

Посылки весом до 10 килограммов для участников СВО с начала мая доставляются бесплатно, соответствующее поручение было дано Минцифры совместно с «Почтой России», сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

«Мы приняли решение и дали соответствующие поручения, чтобы посылки весом до 10 килограммов для участников СВО доставлялись бесплатно. Эта мера действует с 1 мая 2023 года», - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.

Вице-премьер отметил, что указания переданы во все почтовые отделения страны, включая Херсонскую, Запорожскую области, Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также Крым.

«По информации "Почты России", число посылок до 10 килограммов, которое может оформить один отправитель, не ограничено. Подробную информацию о правилах бесплатной отправки посылок военнослужащим в зону СВО можно уточнить в контакт-центре "Почты России" по телефону 8-800-100-00-00», - добавили в аппарате замглавы правительства.