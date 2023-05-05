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Общество

Умер актер из сериала «Убойная сила» Александр Тютрюмов

07.05.2023 14:20|ПсковКомментариев: 0

Заслуженный артист России Александр Тютрюмов, известный по сериалам «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности», умер на 65-м году жизни, сообщила киностудия «Ленфильм» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Кинопоиск

«Прощание пройдет 10 мая с 10 до 12 в кинотеатре "Родина" <…> Отпевание пройдет после, в храме Рождества Христова на Песках», — говорится в публикации.

Тютрюмов родился 22 апреля 1959 года в городе Подпорожье Ленинградской области. Окончил ВГИК по направлению "продюсер кино и телевидения".

Известен по ролям подполковника милиции Сергея Егорова в сериале «Убойная сила» и Кости Моргана в «Агенте национальной безопасности», снимался также в «Ералаше», фильмах «Цветы календулы», «Нахимовцы», сериале «Мастер и Маргарита». Был членом Союза кинематографистов России и Санкт-Петербургской гильдии киноактеров.

Источник: Псковская Лента Новостей
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