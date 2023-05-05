Общество

Михаил Ведерников поздравил работников радио с професиональным праздником

Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов отраслей связи, информационных технологий и электронных СМИ.

7 мая стране отмечается День Радио. В этот день в 1895 году русский учёный-физик Александр Попов продемонстрировал способ связи без использования проводов, который изменил мир. Сегодня, спустя более 100 лет, радио продолжает играть важную роль в жизни общества и государства.

«Ваша работа позволяет людям оперативно получать информацию и новости, оставаться в курсе событий и быть на связи всегда: в дороге и за городом. Желаю всем, кто увлечён миром радиосвязи, крепкого здоровья, новых свершений и всегда чистого эфира!» - написал Михаил Ведерников.