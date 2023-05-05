Общество

Почетный гражданин Себежского края Николай Костюченко умер 7 мая

Почетный гражданин Себежского края, писатель, поэт Николай Костюченко умер сегодня, 7 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Себежского района.

Фото: администрация Себежского района

Жизненный путь Николая Костюченко был во многом связан с Себежской землей. Долгие годы жизни он посвятил воспитанию трудных подростков. Многим он известен как автор строк о родной природе, истории и красоте Себежского края.

«Он навсегда войдет в историю района как поэт, гражданин, преданный своей земле. Администрация Себежского района, совет ветеранов, друзья, знакомые скорбят вместе с родными и выражают искренние слова соболезнований. Память о Николае Костюченко навсегда сохранится в наших сердцах», – рассказали в администрации

О месте и дате прощания будет сообщено дополнительно.