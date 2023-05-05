Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Труд без рисков
Топ учебных заведений
построй дом своей мечты
«Псковэнергосбыт» режим работы в мае
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
Год работы офиса «Псковэнергосбыт»
Оазис здоровья под Псковом
Господин Рейтингомер
«Опальное» время
Впервые в Пскове поэтесса Анна Егоян
«Истфакт» Два капитана
кто придет работать в больницы региона?
перерасчет платы за СОИ
девять лет за подснежники
новые скверы
маршруты силы
 
 
 
ещё Общество 05.05.2023 11:118 День Победы-2023: как будем праздновать 07.05.2023 22:000 Названы способы помочь выпускнику выбрать вуз для поступления 07.05.2023 21:400 В Роспотребнадзоре перечислили полезные варианты замены конфет 07.05.2023 21:200 Псковичей призвали напомнить правила безопасности детям 07.05.2023 21:000 Борис Елкин поздравил радийщиков с профессиональным праздником 07.05.2023 20:420 Выставка о партизанском движении на территории Псковской области открылась в музее оккупации
 
 
 
Самое популярное 02.05.2023 10:310 Появились фотографии с места смертельного ДТП в Печорском районе 03.05.2023 12:220 Ночные заморозки до -7°C ожидаются в Псковской области 04.05.2023 14:048 Автозаправочную станцию строят на улице Юбилейной в Пскове 01.05.2023 11:334 Рейтингомер: вызов на дуэль, неуд главе и головотяпство в ПсковГУ 05.05.2023 11:118 День Победы-2023: как будем праздновать
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковичей призвали напомнить правила безопасности детям

07.05.2023 21:20|ПсковКомментариев: 0

ГУ МЧС России по Псковской области призывает псковичей напомнить правила безопасности детям.

«Дети в силу своего любопытства могут исследовать новые места, играть с опасными предметами и другое. Всё это повышает риск опасных ситуаций. Уважаемые взрослые, напомните ребёнку правила безопасного поведения, в целях предупреждения возможных происшествий», – обратились к псковичам в МЧС.

В ведомстве напомнили о необходимости научить ребенка осторожности на дороге, ориентации по основным знакам дорожного движения и правилам безопасного передвижения, также объяснить ребёнку о недопущении игр с огнём и легковоспламеняющимися веществами.

«Храните такие предметы в недоступных для детей местах. Также расскажите ребёнку о причинах, по которым может возникнуть пожар и действиям при пожаре. Предупредите ребёнка о небезопасности его нахождения вблизи водоёмов без присмотра взрослых. Расскажите ребёнку, что такое легковоспламеняющиеся, колющие, режущие, взрывоопасные и огнестрельные предметы и какие опасности они несут. Объясните, что нельзя их поднимать, разбирать и играть с ними, если вдруг ребёнок обнаружит что-то подобное на улице», – добавили в МЧС.

Дети должны знать о том, что без присмотра взрослых нельзя принимать лекарственные препараты, пользоваться электроприборами. Взрослым необходимо также позаботиться и о том, чтобы строительные инструменты, такие как дрели, пилы, ножовки хранились в недоступных для ребёнка местах.

Теги: #ГУ МЧС Псковской области #профилактика
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы возвращение обязательной отработки по распределению для обучающихся на бюджете студентов?
В опросе приняло участие 268 человек
07.05.2023, 22:000 Названы способы помочь выпускнику выбрать вуз для поступления 07.05.2023, 21:400 В Роспотребнадзоре перечислили полезные варианты замены конфет 07.05.2023, 21:200 Псковичей призвали напомнить правила безопасности детям 07.05.2023, 21:000 Борис Елкин поздравил радийщиков с профессиональным праздником
07.05.2023, 20:420 Выставка о партизанском движении на территории Псковской области открылась в музее оккупации 07.05.2023, 20:200 Псковичи присоединились к акции «Окна Победы» 07.05.2023, 19:550 Диетолог рекомендовал пить чай и кофе для улучшения памяти 07.05.2023, 19:300 Старые захоронения обнаружили на территории церкви Михаила и Гавриила Архангелов с Городца в Пскове
07.05.2023, 19:050 Михаил Ведерников поздравил работников радио с професиональным праздником 07.05.2023, 18:430 Два легковых автомобиля столкнулись около торгового центра «Аваполис» в Пскове 07.05.2023, 18:200 Тысячерублевую банкноту с признаками подделки выявили в Пскове 07.05.2023, 18:000 Названы самые популярные семена у россиян
07.05.2023, 17:400 Почетный гражданин Себежского края Николай Костюченко умер 7 мая 07.05.2023, 17:190 Полицейские нашли заблудившегося в лесу пенсионера в Опочке 07.05.2023, 16:550 ​Цикл документальных фильмов покажут в Поганкиных палатах 9 мая 07.05.2023, 16:330 В Госдуме предложили ввести маркировку «произведено врагом России»
07.05.2023, 16:111 Полиция устанавливает личность женщины, скелет которой нашли в Пскове 07.05.2023, 15:502 Всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка» поддержали псковские росгвардейцы 07.05.2023, 15:270 Обновленную выставку «Победители» открыли в Изборске 07.05.2023, 15:050 С Днём радио поздравил работников отрасли связи Александр Котов
07.05.2023, 14:440 Монтаж нового флюорографа начался в Дедовичской районной больнице 07.05.2023, 14:201 Умер актер из сериала «Убойная сила» Александр Тютрюмов 07.05.2023, 14:000 Юрист объяснил, за какие растения на участке дачника могут оштрафовать 07.05.2023, 13:400 До +17 градусов прогнозируют в Псковской области 8 мая
07.05.2023, 13:200 Псковича задержали за кражу алкоголя 07.05.2023, 13:000 Названы города, куда авиабилеты на лето подешевели больше всего 07.05.2023, 12:401 В России хотят запретить продажи алкоголя лицам до 21 года 07.05.2023, 12:200 Ребенок пострадал в результате ДТП в Пустошкинском районе
07.05.2023, 11:550 Большинство россиян признались, что иногда слушают радио - опрос 07.05.2023, 11:301 Десять пожаров ликвидировали в Псковской области за сутки 07.05.2023, 11:060 Число абортов в России снижается, согласно отчету Минздрава 07.05.2023, 10:450 Посылки до десяти килограммов для бойцов СВО теперь доставляют бесплатно
07.05.2023, 10:250 ПЛН-ТВ: Акция «Свеча Победы» 07.05.2023, 10:030 Продолжается реставрация башни Святых ворот Псково-Печерского монастыря 07.05.2023, 09:421 Россия впервые с 2014 года вернулась в десятку крупнейших экономик мира 07.05.2023, 09:220 Россиянам напомнили, как не получить самый «майский» штраф
07.05.2023, 09:000 День радио отмечают 7 мая 06.05.2023, 22:310 Памятная акция с зажжением свечей прошла в Пскове в преддверии 9 мая 06.05.2023, 22:002 Сотрудникам псковского УФСИН и осужденным раздали георгиевские ленты 06.05.2023, 21:460 Герой мема «Ломай меня полностью» погиб в ДТП во Владимирской области
06.05.2023, 21:410 Юрист перечислил случаи, когда нельзя подать на развод 06.05.2023, 21:273 Врачи успешно прооперировали Прилепина после теракта 06.05.2023, 21:200 Вакансия рубщика кустарника открыта в Псковской области 06.05.2023, 21:201 Пропавшего в конце апреля молодого человека нашли в Пскове
06.05.2023, 20:590 Выставку архива про великолукских партизан посетили студенты 06.05.2023, 20:381 Диетолог посоветовала россиянам не употреблять в пищу куриную кожу 06.05.2023, 20:150 Мошенники получили от псковичей еще более двух миллионов рублей 06.05.2023, 20:042 ПЛН-ТВ: Открытие мотосезона в Пскове
06.05.2023, 19:553 Левые повороты запретили на перекрестке улиц Инженерной и Звёздной в Пскове 06.05.2023, 19:491 Псковички стали призерами Первенства России по кикбоксингу 06.05.2023, 19:450 Велопробег организуют в Псковской области 9 мая 06.05.2023, 19:360 Международный поход «Наследие» завершился на плацу паломнического центра в Печорах
06.05.2023, 19:150 Концерты под окнами ветеранов проводят в Псковской области 06.05.2023, 18:540 Открытие мотосезона в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 06.05.2023, 18:350 Российский турпоток в Индонезию почти дорос до доковидного уровня 06.05.2023, 18:180 Мотосезон открылся в Пскове
06.05.2023, 17:591 Три органных концерта состоятся в Печорах в мае 06.05.2023, 17:380 Карусель упала в Оренбурге во время катания на ней взрослых и детей 06.05.2023, 17:070 Россиянам рекомендовали не делиться личными проблемами на собеседовании 06.05.2023, 16:480 Двери Малого драматического театра опечатали в Петербурге
06.05.2023, 16:290 Спектакль о самом близком друге Пушкина дадут в Тригорском 06.05.2023, 16:100 Морозы до 8 градусов прогнозируют в Псковской области 7 мая 06.05.2023, 15:493 Карла III официально короновали в Великобритании 06.05.2023, 15:286 Коммунисты определились с кандидатом на выборы губернатора Псковской области
06.05.2023, 15:225 По клумбе у Могилы Неизвестного солдата в Пскове прокатились велосипедисты 06.05.2023, 15:021 Два новых автобуса получил «Псковпассажиравтотранс». ФОТО 06.05.2023, 14:444 СК возбудил дело о теракте после подрыва автомобиля Прилепина 06.05.2023, 14:240 18-летний молодой человек пропал в Пскове в конце апреля
06.05.2023, 14:070 Врачи дали советы для сохранения здоровья при работе в огороде 06.05.2023, 13:481 Стал известен график работы псковских больниц во время праздничных дней 06.05.2023, 13:280 Более 150 иностранцев в Псковской области проверила полиция 06.05.2023, 13:081 Новые открытки выпустил в свет Пушкинский заповедник
06.05.2023, 12:500 Песков и Пугачева приехали проститься с модельером Юдашкиным 06.05.2023, 12:310 Автомобиль публициста Захара Прилепина взорвали в Нижнем Новгороде 06.05.2023, 12:150 Легкоатлетический пробег «Гдовская весна» собрал порядка 700 участников 06.05.2023, 11:561 Пскович посетил Смоленск для съемки полутеневого лунного затмения. ФОТО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru