Общество

Псковичей призвали напомнить правила безопасности детям

ГУ МЧС России по Псковской области призывает псковичей напомнить правила безопасности детям.

«Дети в силу своего любопытства могут исследовать новые места, играть с опасными предметами и другое. Всё это повышает риск опасных ситуаций. Уважаемые взрослые, напомните ребёнку правила безопасного поведения, в целях предупреждения возможных происшествий», – обратились к псковичам в МЧС.

В ведомстве напомнили о необходимости научить ребенка осторожности на дороге, ориентации по основным знакам дорожного движения и правилам безопасного передвижения, также объяснить ребёнку о недопущении игр с огнём и легковоспламеняющимися веществами.

«Храните такие предметы в недоступных для детей местах. Также расскажите ребёнку о причинах, по которым может возникнуть пожар и действиям при пожаре. Предупредите ребёнка о небезопасности его нахождения вблизи водоёмов без присмотра взрослых. Расскажите ребёнку, что такое легковоспламеняющиеся, колющие, режущие, взрывоопасные и огнестрельные предметы и какие опасности они несут. Объясните, что нельзя их поднимать, разбирать и играть с ними, если вдруг ребёнок обнаружит что-то подобное на улице», – добавили в МЧС.

Дети должны знать о том, что без присмотра взрослых нельзя принимать лекарственные препараты, пользоваться электроприборами. Взрослым необходимо также позаботиться и о том, чтобы строительные инструменты, такие как дрели, пилы, ножовки хранились в недоступных для ребёнка местах.